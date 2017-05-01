無駕照載2妹3貼 車禍1死2傷

林姓少年機車頭幾乎全毀。（陳淑娥翻攝）

無照駕駛17歲的林姓少年，30日深夜騎機車載2妹3貼，行經大甲區北堤東路時，與欲違規迴轉的自小客車相撞，1林少重傷送醫，到院前死亡，16歲林、鄭女腦震盪及擦傷，生命徵象穩定；大甲警方表示，具體違規為自小客車49歲梁男雙黃線左轉，機車林少無照駕駛，承載人數超過規定，雙方均排除酒駕，目前仍在釐清確切肇事原因。

(中時)