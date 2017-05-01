傳感器出包 SpaceX首發軍事間諜衛星改期

美國佛羅里達州甘迺迪太空中心的資料照片。(圖/美聯社)

太空探索科技公司SpaceX原本預計周日(30日)早上發射首枚軍事間諜衛星，但是創辦人馬斯克(Elon Musk)臨時決定延遲計畫，由於第一階段火箭助推的傳感器發生問題，因此將衛星升空時間改到周一(1日)早上7點(美國當地時間)，在佛羅里達州甘迺迪太空中心進行發射。

根據CNN Money報導，SpaceX首席機械設計工程師John Federspiel表示，由於第一階段火箭助推的傳感器出現問題，公司團隊經過謹慎評估，最後在周日即將發射升空前，倒數52秒決定中止發動。

這是SpaceX公司首次為美國國防部旗下的情報機構「國家偵查局」(National Reconnaissance Office)研發並發射軍事用途的間諜衛星。這枚高度機密的軍事衛星可以透過追蹤恐怖份子的行動，和北韓等國的核武發展，及早發現可能對美國造成的潛在威脅，它甚至可以在其他國家發動導彈攻擊之前，偵測並發出預警。

(中時電子報)