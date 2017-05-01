領先差距縮小 高寶璟「球后」隨時退位
北德州大獎賽打完前兩輪就因眼晴感染退賽的「球后」高寶璟，雖2位追兵韓將柳蕭然與泰將艾莉雅，此戰未「篡位」成功，讓她本周連續在位世界第1推進至80周(累計99周)，但因領先差距縮小，「球后」頭銜隨時不保，本周四晚登場的歐秋雅邀請賽，將面臨艾莉雅「篡位」威脅。
根據勞力士世界女子排名組組織今天公布的最新世界排名，高寶璟仍位居世界第1，平均積分為9.10分，而在北德州大獎賽同樣獲得並列第9的柳蕭然與艾莉雅，分別以8.61分與8.32分，位居保持世界第2與世界第3，柳從上周落後高寶璟0.77分拉近至0.49分，艾從原來的1.03分縮小至0.78分，高寶璟的「球后」頭銜岌岌可危。
LPGA本周進行歐秋雅邀請賽，高寶璟與艾莉雅有參賽，柳蕭然則不在參賽名單，因此，高寶璟這場比賽將接受艾莉雅的「搶后」挑戰。
(中時電子報)
關鍵字：世界
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