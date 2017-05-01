師培法修正 教育部：到偏鄉代理可抵實習

立法院教育及文化委員會今天審查《師資培育法》修正案，教育部表示，未來師資的養成，將從現行「先實習再檢定」改成「先檢定再實習」；未來通過教師資格檢定考試後，到偏鄉學校代理或代課2年以上，可抵半年實習，以取得教師資格。

此外，中小學教師在原學校服務滿6學期可以請調，原本還有一個但書，給予未服務期滿、但有特殊情況老師也可比照辦理，不過教育部今年突然取消但書，造成抗議，因為有些老師要請調回鄉照顧生病的親人，今年卻不行。潘文忠表示，明天將召開緊急會議，朝著但書持續的方向走，讓有特殊狀況的老師仍可請調。

現在年輕人要成為一名教師，須於大學時修教育學程，畢業後無酬實習半年，再參加教育部辦的師資資格檢定考試，通過後才取得正式教師資格，然後參加各縣市教師甄選，獲得錄取後，才得以進學校從事教師工作。

立法院教育及文化委員會今天審查《師資培育法》修正案，民進黨立委張廖萬堅指出，現行「先實習再檢定」，造成許多年輕人忙了半天，最後仍然無法取得教師資格。現在每年有約8000多人完成半年實習後參加教師資格檢定考試，但最後通過率僅約5成，也就是實習完成的人，仍有約一半當不成老師。

潘文忠表示，這次《師資培育法》修正，教育部主張將現行「先實習再檢定」改成「先檢定再實習」，避免學生花了半年實習後，最後仍當不成老師。不過未來實習時，教育部仍認定他們是學生身分，因此每月不會給津貼。

未來通過教師資格檢定的人，如果願意到偏鄉學校代理或代課，可抵免實習。教育部表示，通過教師資格檢定考試後7年內於偏遠地區學校任教2學年以上或每年連續任教3個月以上累計滿2年者，可抵免修習教育實習。

不過民進黨立委蘇巧慧擔心，偏鄉學校教育資源原本不足，這次修法教育部又要鼓勵尚未具教師資格者去那些學校代理或代課，這對偏鄉公平嗎？

(中時)