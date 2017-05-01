師培法修正 教育部：到偏鄉代理可抵實習
立法院教育及文化委員會今天審查《師資培育法》修正案，教育部表示，未來師資的養成，將從現行「先實習再檢定」改成「先檢定再實習」；未來通過教師資格檢定考試後，到偏鄉學校代理或代課2年以上，可抵半年實習，以取得教師資格。
此外，中小學教師在原學校服務滿6學期可以請調，原本還有一個但書，給予未服務期滿、但有特殊情況老師也可比照辦理，不過教育部今年突然取消但書，造成抗議，因為有些老師要請調回鄉照顧生病的親人，今年卻不行。潘文忠表示，明天將召開緊急會議，朝著但書持續的方向走，讓有特殊狀況的老師仍可請調。
現在年輕人要成為一名教師，須於大學時修教育學程，畢業後無酬實習半年，再參加教育部辦的師資資格檢定考試，通過後才取得正式教師資格，然後參加各縣市教師甄選，獲得錄取後，才得以進學校從事教師工作。
立法院教育及文化委員會今天審查《師資培育法》修正案，民進黨立委張廖萬堅指出，現行「先實習再檢定」，造成許多年輕人忙了半天，最後仍然無法取得教師資格。現在每年有約8000多人完成半年實習後參加教師資格檢定考試，但最後通過率僅約5成，也就是實習完成的人，仍有約一半當不成老師。
潘文忠表示，這次《師資培育法》修正，教育部主張將現行「先實習再檢定」改成「先檢定再實習」，避免學生花了半年實習後，最後仍當不成老師。不過未來實習時，教育部仍認定他們是學生身分，因此每月不會給津貼。
未來通過教師資格檢定的人，如果願意到偏鄉學校代理或代課，可抵免實習。教育部表示，通過教師資格檢定考試後7年內於偏遠地區學校任教2學年以上或每年連續任教3個月以上累計滿2年者，可抵免修習教育實習。
不過民進黨立委蘇巧慧擔心，偏鄉學校教育資源原本不足，這次修法教育部又要鼓勵尚未具教師資格者去那些學校代理或代課，這對偏鄉公平嗎？
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。