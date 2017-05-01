核一廠2號機6月歲修延期 經濟部：不影響供電
台電核一廠2號機原本預計6月1日歲修，擬延期10天進行。立委黃偉哲今質疑是否影響供電，對此，經濟部長李世光指出，台電原本就排定6月歲修，延10天是配合核二廠1號機6月7日、8日恢復併聯發電，是因應今夏用電做最佳調度。
台電網站顯示，目前核一廠2號機並未滿載，已降載至75%左右。李世光表示，目前讓機組降載，可以讓歲修時程延長10日，這完全符合國際法規，不會有安全問題。
李世光指出，核二廠1號機約可在6月7、8日恢復並聯供電，台電此舉主要是為填補核二廠1號機恢復併聯發電前的空窗期，維持6月上旬供電穩定。
立委黃偉哲質問，若0分代表供電最嚴峻，今年供電約幾分？李世光表示，今年是近年來供電最嚴峻的一年，評分約為7至8分的範圍左右，因為新機組和再生能源還未跟上、舊機組又進行歲修作業。
行政院原能會審4月6日通過核二廠1號機格架工程審議案，目前台電正在進行燃料池改裝工程。
(工商)
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