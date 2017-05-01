球后小戴球衣不合？ 羽協：未來量身打造

羽球亞錦賽女單決賽，戴資穎擊敗日本選手山口茜奪下台灣首金（中新社）

世界球后戴資穎30日中國武漢羽球亞錦賽，為我國摘下史上首金，但隔日在臉書表示國家代表隊服裝尺寸不合身，中華羽協在1日做出回應，承諾未來服裝會為「小戴」量身打造，並提供國家隊所有選手適應、更換需求。

中華羽協承諾未來服裝會為戴資穎量身打造。(截自中華羽協官網)

戴資穎亞錦賽女單決賽以18比21、21比11、21比18逆轉勝日本女將山口茜，為我國笑納羽球亞錦賽首金，同時個人締造國際賽22連勝、6連冠，不過賽後坦言服裝尺寸並不合身，且服裝配給時間過於倉促，導致沒有時間套量。

戴資穎表示，「我承認這場比賽打起來不是很開心，因為我必須費心思去捲我的衣服袖子，以及我在上場前就調不好鬆緊的褲子，綁太緊我肚子不舒服，綁太鬆褲子一直往下溜....」

「亞錦賽、世錦賽、奧運如果是比照國際慣例，各國的選手都是穿自己最熟悉的裝備上陣的，這樣是否比較舒適且習慣呢？也不用花時間去適應這些不屬於自己的裝備。」戴資穎並提到，接下來還有蘇迪曼盃，「我只求能給我一套不用讓我顧慮太多的服裝，且適合所有的選手的，不單單是只有我個人而已。」

中華羽協1日恭賀戴資穎奪金，此外也針對服裝做出回應，「針對服裝尺寸問題，已向贊助廠商反應並要求，未來將針對戴資穎量身打造，期以成績更上層樓，且督促比賽衣褲交付時間提前，以因應國家隊所有選手適應、更換之需求。」

(中時電子報)