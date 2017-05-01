永遠的蝙蝠俠藏病兩年 方基墨認了罹患喉癌
好萊塢男星方基墨(Val Kilmer)因《捍衛戰士》一片打開知名度，後又在1995年的《永遠的蝙蝠俠》中擔任主角而廣為人知，然近年卻鮮少曝光，去年10月被好友麥克道格拉斯爆料「正經歷我所遭遇的事情」，意指方基墨罹患喉癌，但遭到他在臉書po文否認，還說2年沒跟麥克說話，指好友可能誤會了之類，沒想到最近他親上論壇網站，竟突然認了罹癌，讓外界震驚不已。
方基墨半年前才嚴正否認罹癌消息，強調自己健康無虞，沒想到上周三(4/27)他在網路論壇「Reddit」上，親自與粉絲對談互動，被問到：「之前麥克道格拉斯宣稱你罹癌，而且是末期，這背後有什麼故事嗎？」，方基墨竟吐實回應：「他可能是想要幫助我，因為媒體大概不斷問他，我前陣子到底人跑去哪裡？我確實在治療癌症，目前已在康復中，但我舌頭還很腫脹」，突如其來的第一手消息讓網友措手不及，直呼是不是無意中挖到獨家。
據悉，方基墨近年來幾乎神隱，罹癌的消息也盛傳多年，而他每每被拍到總神情憔悴且暴瘦，甚至被拍到過帶著呼吸輔助器出門，媒體曾經報導，他其實已抗癌多年，但傳他始終沒有正視病情，拖延不進行手術治療，直到2015年2月，方基墨驚爆在家吐血，緊急送醫後進行手術，切除了喉部腫瘤，才保住一命，算一算，他竟獨自抗病至少2年以上，讓人心疼。
(中時電子報)
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