老翁三度攻擊牙醫 北檢依醫療法起訴

北市一名78歲方姓老翁自認牙醫診療結果不佳，竟在1個月內三度對盧姓牙醫動粗，甚至將盧姓牙醫推去撞牆，令盧男忍無可忍報警提告。台北地檢署勘驗診所監視器畫面，認定方姓老翁罪嫌重大，依《醫療法》對執行醫療業務的醫事人員強暴、脅迫罪起訴。

起訴指出，方姓老翁自2014年起固定至盧姓牙醫診所看診，但對治療結果不甚滿意，竟先於去年8月初看診之際，故意以肩膀衝撞盧姓牙醫並作勢毆打。

去年9月初某日，方姓老翁再次利用看診機會，將盧姓牙醫推倒在地，並手持雨傘作勢毆打；3日後，方姓老翁再度持雨傘作勢攻擊，盧姓牙醫見狀跑至診所大門，卻遭方姓老翁揪住衣物推向牆壁，頭頸因而挫傷。

盧姓牙醫多次吞忍，但方姓老翁變本加厲，最後選擇提告。方姓老翁到案否認施暴，檢察官勘驗診間監視器畫面，發現方姓老翁動粗犯行明確，予以提起公訴。

檢察官認為，方姓老翁三度動粗，應論以3罪。根據《醫療法》第106條第3項規定，對醫事人員執行醫療業務時施強暴、脅迫，最重可處3年以下徒刑。

(中時)