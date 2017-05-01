MLB》睽違973天！柳賢振再摘大聯盟勝投
效力道奇的韓籍投手柳賢振今年傷癒復出，春訓威風八面，擠進先發輪值，然而開季後不是自己投不好，就是打線不幫忙，讓他苦吞4連敗，不過1日他第五度上陣對戰費城人，總算一切都順了！自己繳出5.1局失1分好投，隊友也給他5分火力奧援，終場道奇5比3勝出，柳賢振睽違973年，再於大聯盟奪勝。
柳賢振自2014年8月31日奪勝後，就不曾大聯盟拿過勝投，本季熬過肩膀跟手肘傷勢後，首度從大聯盟出發，卻先以4連敗起頭。不過他前役雖吞敗，卻繳出6局失1分優質先發，狀況似乎漸回穩，似乎勝投已離他不遠。
果不其然，此役柳賢振首局連挨2安失1分後，隨即找回節奏，投到第5局僅再被打1支安打，另飆出8次三振，未讓費城人添加分數。打線也力挺他的好投，前5局從費城人生涯初登板的皮維塔(Nick Pivetta)手中攻得2分，隨後柳賢振6上飆出第9K後退場，接替的投手也順利守成，加上道奇開路先鋒陶爾斯(Andrew Toles)轟3分炮拉開差距，助他喜迎復出後首勝。
柳賢振熬過手肘跟肩膀的傷勢，讓他最終用5.1局失1分、飆9次三振的好投，如願摘下復出後的首勝，他開心表示，這是他生涯重要一個時刻，「這等了將近1000天的1勝，是一個重要的里程碑，我會永遠記得這個時刻，繼續幫助球隊贏球！」
或許柳賢振球速不如過往，但犀利的變速球和曲球，彌補了一切，總教練羅伯茲(Dave Roberts)也直言，現在對他來說，柳賢振不再是個復健中的投手，「那都過去了，現在的他，投出的球相當棒，過去這兩年他走得很辛苦，但他一直持續努力，現在他只要站上投手丘，就給人不錯的感覺。」
(中時電子報)
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