這些都沒洗！你不知道的旅館5個小秘密
看似乾淨的飯店房間，暗藏不能說的秘密，先前有美國電視新聞雜誌節目做了一項調查，造訪曼哈頓９間高級飯店，結果發現其中３間在旅客退房後，根本沒有更換床單！除了床單之外，根據網媒《Viral Scape》及英國《每日郵報》揭露還有其他飯店業者也從不清潔的物品，趕緊來看看吧！
1.床單、床毯
如上述的調查報告中，未必美間飯店業者都會在旅客退房後，不一定都會清洗床單和床毯，甚至是換新的床單和床毯，就算看到床單或者棉被上有污漬，都可能只是用濕毛巾擦到污漬消失。
2.熱水壺、水杯
在飯店想喝熱水或要用熱水泡泡麵，都需要使用到房間內的熱水壺，但根據日本Sirabee網站的問卷調查，訪問326人，其中12人（即3.7%）表示曾經在飯店房間的熱水壺小便，而他們作出這個行為的原因竟是認為機會難得，所以想試一試。另外，飯店職員的清潔時間有限，所以未必會徹底地清洗熱水壺及水杯，很多時候都只會抺走之前住客的唇印，所以大家使用以上物品之前，記得要洗多次。調查也有訪問到飯店業者，他們指出有客人曾經把不知名異物放進洗髮精裡
3.木製行李架
當你入住飯店時發現有行李架，也要留意行李架是用什麼材料製造！因為清潔人員極少清潔木製行李架，所以行李架分分鐘都是木蝨、床蚤與臭蟲的溫床，如果長期將自己件行李放上去，萬一有木蝨跳進去，後果就不堪設想了！
4. 電視遙控器
飯店職員並不會特別清潔電視遙控器，所以遙控器可能比水杯更骯髒！下次開電視之前，可以先找紙巾套住遙控器吧！
5.毛巾
肉眼見到的毛巾雖然潔白無比，但你永遠不知道有多少人用過，又不知曾否有特別用途，例如旅客可能會放毛巾在地上，防止在浴室滑倒！雖然飯店毛巾會進行消毒，但效果未必有保證，所以旅行時最好也帶自家毛巾吧！
(中時電子報)
文章來源：參考來源
關鍵字：飯店
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。