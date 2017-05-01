這些都沒洗！你不知道的旅館5個小秘密

看似乾淨的飯店房間，暗藏不能說的秘密。（達志影像/Shutterstock）

看似乾淨的飯店房間，暗藏不能說的秘密，先前有美國電視新聞雜誌節目做了一項調查，造訪曼哈頓９間高級飯店，結果發現其中３間在旅客退房後，根本沒有更換床單！除了床單之外，根據網媒《Viral Scape》及英國《每日郵報》揭露還有其他飯店業者也從不清潔的物品，趕緊來看看吧！

1.床單、床毯

如上述的調查報告中，未必美間飯店業者都會在旅客退房後，不一定都會清洗床單和床毯，甚至是換新的床單和床毯，就算看到床單或者棉被上有污漬，都可能只是用濕毛巾擦到污漬消失。

2.熱水壺、水杯

在飯店想喝熱水或要用熱水泡泡麵，都需要使用到房間內的熱水壺，但根據日本Sirabee網站的問卷調查，訪問326人，其中12人（即3.7%）表示曾經在飯店房間的熱水壺小便，而他們作出這個行為的原因竟是認為機會難得，所以想試一試。另外，飯店職員的清潔時間有限，所以未必會徹底地清洗熱水壺及水杯，很多時候都只會抺走之前住客的唇印，所以大家使用以上物品之前，記得要洗多次。調查也有訪問到飯店業者，他們指出有客人曾經把不知名異物放進洗髮精裡

3.木製行李架

當你入住飯店時發現有行李架，也要留意行李架是用什麼材料製造！因為清潔人員極少清潔木製行李架，所以行李架分分鐘都是木蝨、床蚤與臭蟲的溫床，如果長期將自己件行李放上去，萬一有木蝨跳進去，後果就不堪設想了！

4. 電視遙控器

飯店職員並不會特別清潔電視遙控器，所以遙控器可能比水杯更骯髒！下次開電視之前，可以先找紙巾套住遙控器吧！

5.毛巾

肉眼見到的毛巾雖然潔白無比，但你永遠不知道有多少人用過，又不知曾否有特別用途，例如旅客可能會放毛巾在地上，防止在浴室滑倒！雖然飯店毛巾會進行消毒，但效果未必有保證，所以旅行時最好也帶自家毛巾吧！

(中時電子報)