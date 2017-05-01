佯稱資助買機車騙少女援交 男判6月刑

今年40歲的郭姓男子，前年在聊天通訊軟體，結識15歲的梁姓少女，以金錢資助買機車或送機車、出借機車為理由，要少女與他發生性關係作為代價。梁姓少女天真赴約，卻在「開房間」後，不但手機被偷，郭男還「白睡」未給付約定的代價，少女憤而提告。案經台北地方法院審結，法官依成年人對少年犯詐欺得利罪，判郭男6月徒刑。本案可上訴。

郭男偷少女手機，去年已先審結，郭被依竊盜罪判刑4月確定。郭是在聊天通訊軟體上認識梁姓少女，2015年9月間，他在聊天時向少女謊稱，願意以金錢資助少女買機車，或送機車、出借機車等不同代價，要少女和他發生性行為。

梁姓少女認為郭有付錢的意思，就答應要求，前年9月13日晚間，雙方約在西門町附近1家旅館見面，郭趁少女洗澡之際，先偷走她的手機；「完事」後再「落跑」，未給付約定的代價。

梁姓少女不甘人財兩失，氣得向警方報案。郭被檢察官起訴移送北院審理時認罪，法官認為他明知自己沒有付款的真意，卻騙少女願資助買機車換取性交，共觸犯成年人對少年犯詐欺得利、對14歲以上未滿16歲女子為性交等兩罪。

第一項罪名依兒少法規定，要加重本刑一半刑度，即最重可判刑7年半，刑度比最重判刑7年的對未滿16歲女子為性交罪要重，法官從重依「成年人對少年犯詐欺得利罪」判郭6月徒刑，因不能易科罰金，未來若因此判決確定，就要入監服刑。

(中時)