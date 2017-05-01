通緝犯當神棍騙色詐欺　被警逮威脅要下降頭

劉姓通緝犯逃匿期間當神棍詐騙，遭警方緝捕時，竟威脅不得把他帶走，否則會對警下降頭。（陳淑芬翻攝）

51歲印尼籍劉姓男子因強制性交罪等案遭通緝，逃匿5年期間當神棍騙色詐欺，日前到台中躲藏，遭第一警分局大誠分駐所警方鎖定緝捕時，竟以大法師自居，指稱有開天眼、隱身術，威脅不得把他帶走，否則會下降頭讓人出車禍，警方訊後解送檢方歸案。

警方調查，劉男在100年間於桃園地區犯下強制性交罪，被判刑7年6個月，卻一直未到案執行而遭通緝；劉男逃匿5年期間又夥同江姓妻子，以有神明庇護、能醫病及幫人改運等名義，在私設神壇犯下詐騙、強制性交及強制猥褻等罪，在105年11月間涉妨害性自主、詐欺罪等案而遭通緝。

警方獲得情資，劉男現身南屯區，狡猾行蹤不定、追查多日仍無所獲。警方在26日晚間發現劉男返回妻租屋處，上門逮人，發現劉男僅穿內褲，脫著身子躲在陰暗角落喃喃自語，員警以手電筒照射時才驚醒。

劉男並以大法師自居，向警方指稱擁有開天眼、施展隱身術能力，如果不是咒語被警方打擾中斷，警察一定看不到他，還警告警方不要輕易抓他，否則，他只要3枝針、1碗黑狗血及1個假人，就可下降頭，讓出外一定出車禍。

劉男荒唐行徑讓員警直搖頭，強勢將他逮捕，訊後，依法解送地檢署歸案。

(中時)