今年高級中等學校特色招生專業群科甄選 預估錄取率49.42％
今年高級中等學校特色招生專業群科甄選入學術科測驗業於4月29、30兩日辦理完畢，教育部統計，全國有65校、222班(科)參加此一管道，招生名額共計8657名，報名學生總計有1萬7516人，預估總錄取率為49.42％。
依高級中等學校多元入學招生辦法，特色招生入學係指依學生術科或學科能力，分別以術科甄選或學科考試分發方式，進入辦理特色招生之學校就讀。特色招生專業群科甄選入學管道期望讓有職業或技能傾向學生能夠依自己的興趣及性向，選擇自己喜愛的科系、學校，並發揮所長。
各校依特色課程及群科屬性，考量國中生學習基礎，規劃簡易操作測驗，或書面審查、口試等方式進行術科測驗甄選，測驗方式多元且符合特色課程目標內涵，並得參採國中教育會考成績作為錄取門檻。
教育部提醒所有參加本管道的考生，各招生學校將於5月22日於網站公告術科測驗成績，於5月22至23日上午9時至下午4時受理術科成績複查，並於6月13日公告正、備取名單；錄取之學生，請在6月14日依各招生學校簡章規定時間，到各招生學校完成報到手續，以確保個人權益。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。