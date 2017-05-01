今年高級中等學校特色招生專業群科甄選 預估錄取率49.42％

今年高級中等學校特色招生專業群科甄選入學術科測驗業於4月29、30兩日辦理完畢，教育部統計，全國有65校、222班(科)參加此一管道，招生名額共計8657名，報名學生總計有1萬7516人，預估總錄取率為49.42％。

依高級中等學校多元入學招生辦法，特色招生入學係指依學生術科或學科能力，分別以術科甄選或學科考試分發方式，進入辦理特色招生之學校就讀。特色招生專業群科甄選入學管道期望讓有職業或技能傾向學生能夠依自己的興趣及性向，選擇自己喜愛的科系、學校，並發揮所長。

各校依特色課程及群科屬性，考量國中生學習基礎，規劃簡易操作測驗，或書面審查、口試等方式進行術科測驗甄選，測驗方式多元且符合特色課程目標內涵，並得參採國中教育會考成績作為錄取門檻。

教育部提醒所有參加本管道的考生，各招生學校將於5月22日於網站公告術科測驗成績，於5月22至23日上午9時至下午4時受理術科成績複查，並於6月13日公告正、備取名單；錄取之學生，請在6月14日依各招生學校簡章規定時間，到各招生學校完成報到手續，以確保個人權益。

(中時)