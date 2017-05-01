日本最大護衛艦首度出動為美艦護航

圖為日本噸位最大的直升機護衛艦「出雲」。（圖/日本自衛隊官網）

日媒報導，海上自衛隊的最大型護衛艦「出雲」號今(1日)上午從母港神奈川縣橫須賀基地出航，將在千葉縣房總半島外海與美國海軍的補給艦會合，在其移動至日本四國外海之際隨同護航。朝鮮半島局勢緊張，這是日本防衛大臣首度下令為美國船艦護航。

安倍政府修訂安保相關法案的自衛隊法之後，自衛隊便可為美艦等外國船艦護航。即，在美軍等要求之下，若防衛大臣認為有必要，即可下令自衛隊出動護航。

日本防衛大臣稻田朋美下令出雲號為美國海軍補給艦，主要是為因應北韓開發核武及試射飛彈等挑釁行為，美日盼合作加強對北韓施壓。

出雲號預定在2日結束任務後，前往東南亞參加15日舉行的新加坡國際觀艦式。美軍補給艦則可能前往日本海，為以美國核子動力航空母艦「卡爾文森」號為主的航母打擊群提供補給。

(中時)