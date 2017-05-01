7億興建北市二殯 挨轟動線差

台北市二殯真愛室外常有車輛停放，卻沒有熄火，讓民眾頻吸廢氣。（張立勳攝）

台北市議員謝維洲今指出，斥資7億打造的台北市第二殯儀館景仰樓，去年啟用後，地下2樓真愛室動線混亂，不僅對大體進出隱私不夠，更常因載著大體的車輛停放未熄火，讓民眾頻吸廢氣，3樓多功能室只剩下「儲藏室」單一功能，痛批市府未妥善規畫，浪費人民納稅錢。

對此，北市殯葬處副處長施淑梨表示，真愛室原規畫功能不是供告別式使用，僅供助念、誦經和簡易入殮，未來會呼籲民眾若家屬人數較多，可移往其他禮廳辦告別式，並錯開使用時間，迴避大體同時進出。

謝維洲今早前往二殯景仰樓會勘，他說，景仰樓在規畫設計時，議會即不斷提醒要注意大體和民眾動線要有區隔，但啟用不到半年，就有民眾抱怨在使用地下2樓的3間真愛室時，會不時碰見其他人大體。

此外，由於真愛室位在停車格旁，常有載著大體的車輛停放，司機為了節省時間車輛就沒有熄火，搞得在一旁助念的家屬頻吸廢氣、咳嗽。

(中時)