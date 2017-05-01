51今日壽星免費搭！乘雙層觀光巴士玩台北 捕捉最美的視角

亮眼台北市雙層觀光巴士亮眼的紅色車體採半露天式設計，並有隨車小姐提供旅遊諮詢等服務。 (本報系資料照)

臺北市雙層觀光巴士有兩條路線，行經101大樓及故宮博物館。(本報系資料照)

5月1日連假搭雙巴，台北市雙層觀光巴士優惠活動不間斷！於5月1日連假期間，凡今(1)日生日壽星，出示證件即可免費搭乘雙層觀光巴士，不限任何站點、路線上下車。此外，北市雙層觀光巴士也舉辦「雙層視野看台北」攝影比賽，祭出新台幣3萬元獎金、日本東京來回機票1張等好禮，希望透過攝影愛好者的鏡頭，捕捉台北市雙層觀光巴士視角中的各景點。

台北市雙層觀光巴士於今年1月引進，紅、藍2線途經台北市20大精華景點，並可延伸至100個以上景點，沿線風光層次多變，盡覽台北都會、市郊景致，提供國內外遊客體會台北市之美。

為了讓更多遊客認識雙層巴士沿途美景，營運單位特於5月份推出全國攝影比賽，希望透過攝影愛好者的鏡頭，捕捉臺北市雙層觀光巴士視角中的各景點，入選作品未來有機會結合雙層觀光巴士的宣傳，散播到全世界各角落。

同時，在即將於5月5日至5月8日登場的台北國際旅展期間，台北市雙層觀光巴士也提供好康優惠，每日提供限量100組，不限票種同價位票券買4送1或買10送3優惠，每人限購1組；另有買日間票送夜間票活動，原價900元，組合價500元，每日限量50組。

(中時電子報)