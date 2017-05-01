51今日壽星免費搭！乘雙層觀光巴士玩台北 捕捉最美的視角
5月1日連假搭雙巴，台北市雙層觀光巴士優惠活動不間斷！於5月1日連假期間，凡今(1)日生日壽星，出示證件即可免費搭乘雙層觀光巴士，不限任何站點、路線上下車。此外，北市雙層觀光巴士也舉辦「雙層視野看台北」攝影比賽，祭出新台幣3萬元獎金、日本東京來回機票1張等好禮，希望透過攝影愛好者的鏡頭，捕捉台北市雙層觀光巴士視角中的各景點。
台北市雙層觀光巴士於今年1月引進，紅、藍2線途經台北市20大精華景點，並可延伸至100個以上景點，沿線風光層次多變，盡覽台北都會、市郊景致，提供國內外遊客體會台北市之美。
為了讓更多遊客認識雙層巴士沿途美景，營運單位特於5月份推出全國攝影比賽，希望透過攝影愛好者的鏡頭，捕捉臺北市雙層觀光巴士視角中的各景點，入選作品未來有機會結合雙層觀光巴士的宣傳，散播到全世界各角落。
同時，在即將於5月5日至5月8日登場的台北國際旅展期間，台北市雙層觀光巴士也提供好康優惠，每日提供限量100組，不限票種同價位票券買4送1或買10送3優惠，每人限購1組；另有買日間票送夜間票活動，原價900元，組合價500元，每日限量50組。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。