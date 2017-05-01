中和駁火案8嫌移送新北檢 劉邦誠稍晚送達

中和駁火案今（1）日中午12時許，已有8名小弟送抵新北地檢。（吳堂靖攝）

綽號海山大哥的劉邦誠昨（30）日在中和區與警方當街駁火30餘槍，經新店分局訊後，今日中午12時許，先將8名小弟送抵新北地檢，劉邦誠及另名犯嫌則留置分局作筆錄中，預計下午也將送至新北地檢。

(中時)