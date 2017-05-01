聖地牙哥驚傳槍響 8人受傷

聖地牙哥30日驚傳槍響，警方已封鎖現場。（圖摘自東網）

美國加州聖地牙哥30日晚間驚傳槍響，造成8人受傷，持槍男子已遭警方擊斃。

這起案件於30日晚間發生在聖地牙哥大學城一處公寓，據《大紀元》報導，外媒引述目擊者說法，曾看見槍手開槍後出現在社區公寓的游泳池，另一名目擊者指稱，連續聽到5、6聲槍響後，疑似槍手填充子彈而停頓了片刻，接著又傳出槍聲。

據《東網》報導，警方表示，槍手是一名白人男性，警方已將該名槍手擊斃，目前正在調查詳細事故原因。

(中時電子報)