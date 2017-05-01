女版「太陽的後裔」？西湖巡邏隊英姿颯爽

西湖巡邏隊由全女性組成，個個英姿颯爽。(圖/中新社)

《太陽的後裔》是以軍人為故事背景的韓劇。(圖/取自劇照)

適逢大陸「五一黃金周」，各處景點人潮湧現，杭州西湖也不例外。但現在西湖不只有美景，也有佳人出沒，那就是隸屬杭州西湖景區行政執法局的女子巡邏隊。

女子巡邏隊由21人組成，平均身高168公分，造型打扮像極了韓劇《太陽的後裔》之中的主角群。們的工作職責主要包括維護西湖景區面上管理秩序、為遊客提供諮詢服務和幫助、對不文明行為進行勸導、配合處置突發事件等。

(中時電子報)