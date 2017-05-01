疑疲勞駕駛 小客車過彎翻落田
花蓮1名60歲的彭姓男子，今早疑似疲勞駕駛，9時許行經吉安鄉慶豐一街與慶北一街交叉口時，不慎將車駛入田中裏，駕駛一度受困車內，身上有多處擦傷，警消獲報後將彭男救出，送醫後幸無大礙。
警方表示，彭男疑似疲勞駕駛，約上午9時行經慶豐一街與慶北一街交叉口時，恐因車速較快，加上路幅突然縮小而未注意，在轉彎處時剎車不及，導致整輛車翻落田裡，因轎車往右翻覆，人卡進副駕駛座動彈不得。
消防隊員破壞車輛，先將受困彭男自翻覆車輛中救出，並給予頸圈固定，所幸彭男意識清醒，僅受到輕傷，被送往醫院急救後並無生命危險。但彭男疑驚魂未定，送醫時拒絕救護人員進行生命監測，經警方實施酒測，排除酒駕肇事，隨後通知吊車將轎車拖離現場。
(中時)
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