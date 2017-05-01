省錢省時！快篩驗戴奧辛3天就有結果

農委會主委林聰賢會前受訪時表示，將全面檢測彰化雞蛋是否遭戴奧辛汙染，為了強化檢測能量，也宣示要在1個月內重啟生物快篩機制。生物快篩費用不到傳統化學法的一半，檢測時間更可縮短50％，3天就能有結果，快篩發現戴奧辛未超標，就不用再詳細檢驗，可有效節省時間。

生物快篩檢測戴奧辛的原理，是將肝癌細胞接上戴奧辛反應元素基因及冷光酵素基因，之後接觸到檢測樣品中的戴奧辛汙染物時，細胞就會產生冷光酵素，再將細胞溶冷光酵素釋出後，添加反應試劑使其發出冷光，依照冷光的強弱，就可得出戴奧辛總毒性強度。

農委會藥毒所所長費雯綺表示，傳統化學法分析時程需要5到7天，每件分析費用約2萬到3萬元，但來自荷蘭認證的生物快篩法（DR CALUX），只要3天左右可以有初步結果，且每件樣品分析費用僅8000元到9000元，未來採用生物快篩法後，更快確認樣品是否有戴奧辛殘留超標，有超標情形再用化學法詳細分析，可以節省檢驗時間。

費雯綺指出，藥毒所在2006年就取得荷蘭的生物快篩認證，每年要付給荷蘭80萬元的權利金跟認證費用，到2014年覺得每年送驗的樣品並不多，不如直接做化學法詳細分析，1年化學法費用也花不到80萬元，因此暫停生物快篩認證。其實相關儀器都還在，細胞則是冷凍起來，解凍恢復活性約需2周，再加上測試功能性等前置作業，重啟生物快篩機制需要1個月，這個月內也會盡速與荷蘭方面聯繫，重新取得認證。

(中時)