最美港姐懷二胎恐無望 李嘉欣爆「他」很抗拒
「最美港姐」李嘉欣與富商許晉亨結婚近9年，育有6歲兒子「Jayden」，李嘉欣婚後以家為重，時常分享一家三口天倫樂，昨李嘉欣出席「2017愛彼女皇盃」活動，被問到是否為兒子再添弟妹，李嘉欣表示隨緣，不過她也透露，若生第二胎，Jayden會自覺被分散注意力，因此兒子很抗拒有弟妹。
李嘉欣以「愛彼女皇盃」大使身份出席賽馬活動，以家庭為重的她，表示自己事業心不重，曾獲邀上真人秀，不過都被她拒絕，李嘉欣表示，不會為了見報率而工作，而是做自己喜歡的事。談到兒子已6歲，是否會生第二胎，李嘉欣笑稱隨緣，透露Jayden在家是小霸王，若有弟妹，他可能會無法接受。
李嘉欣日前因滑雪不慎弄傷脊椎，當時跌倒後就爬不起來，李嘉欣當時更直呼比生小孩還痛，而被問到傷勢恢復狀況時，李嘉欣表示已接受一周三次的治療，並開心表示，傷勢目前已康復八成。
(中時電子報)
關鍵字：李嘉欣
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