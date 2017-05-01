伊正半百驚喜再當爸 曬超音波照樂喊「最好的生日禮物」

男星伊正本月將過50歲生日，今宣布得到「最好的生日禮物」，就是家中再添一名千金。(取材自伊正臉書)

男星伊正前年11月與補教老師鄒琳喜結連理，去年3月迎接寶貝女兒「步步」，此後常在臉書曬寶貝萌照，看得出來對女兒疼愛有加，根本「女兒癡」，而在本月將過50歲生日的他，眼下又多一個寶貝可疼了，他今天在臉書po文，宣布老婆又懷孕，半百的他將再當爸。

伊正今天在臉書po文，開頭便說：「妳知道我在等妳嗎，三月八號，這個特別的日子裡，終於確定妳的到來，期待中⋯掛念妳能平安成長，帶著感恩與傳承，豐富了步步家族」，同時宣布二寶是個女娃，已經給妹妹取好了小名「靚靚」，伊正也感謝老婆，送他這個最好的生日禮物，「所有孕育分娩過程又要再瀟灑走一回，辛苦妳了」，粉絲也紛紛道喜，開心可愛的步步有伴了！

(中時電子報)