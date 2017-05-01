下藥意圖迷姦女大生險害她喪命 男判3年半
原本在1家西餐廳當店長的周姓男子，覬覦店內打工的李姓女大學生美色，3年前的聖誕節前夕，意圖藉邀李吃大餐下藥性侵，李喝下添加四級毒品的養樂多飲料後，神智不清，差點喪命，周在審理時卻瞎扯：「下藥只是想讓氣氛比較好」。案經最高法院審結，認為周危害不輕，駁回他的上訴，依加重強制性交未遂罪判刑3年6月確定。
判決指出，34歲的周男， 2013年11月在苗栗一家西餐廳當店長，讀大四23歲李女在店內打工，周見李女外貌清秀，心生淫念，同年聖誕節前兩天晚間，以交換禮物為由，邀李女共進晚餐，卻趁機把在網路上買來、摻有俗稱催情藥的養樂多飲料給李女喝下，因藥粉含有四級毒品成份，被害人喝下後在餐廳出現神智不清，周見狀就把李女帶到車上、開車繞行市區道路。
途中李女男友來電關心行蹤，周害怕就把李女交給她男友和陳姓友人帶回，但李女這時意識不清，且有全身癱軟、流口水、尿失禁情況，緊急送醫，住院3天脫險後，報警偵辦。
一二審法院審理時，周坦承下藥，但辯稱藥品廣告只宣稱會讓對方臉紅心跳，氣氛比較好，並沒有性侵意圖，但不被採信，法官認定周買藥迷昏意圖性侵，只因被害人身體狀況才未得逞，雖事後賠償17萬，但審酌他為滿足私慾，下藥意圖性侵，造成女子身體健康受損，還因憂鬱症中斷學業，危害不輕，依加重強制性交未遂罪，判他3年6月徒刑。案經上訴最高法院被駁回，全案定讞。
(中時)
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