報稅首日網路系統當機

報稅起跑第一天，剛好碰上五一勞動節假日，很多納稅人選擇申報或查詢所得，但因為使用人潮眾多，導致關貿系統自9點半起有點「塞車」狀況。（鄧博仁攝）

報稅起跑第一天，剛好碰上五一勞動節假日，很多納稅人選擇申報或查詢所得，但因為使用人潮眾多，導致關貿系統自9點半起有點「塞車」狀況。（鄧博仁攝）

報稅起跑第一天，剛好碰上五一勞動節假日，很多納稅人選擇申報或查詢所得，但因為使用人潮眾多，導致關貿系統自9點半起有點「塞車」狀況。（鄧博仁攝）

報稅起跑第一天，剛好碰上五一勞動節假日，很多納稅人選擇申報或查詢所得，但因為使用人潮眾多，導致關貿系統自9點半起有點「塞車」狀況，因此台北國稅局信義分局，也擠滿了許多報稅民眾。

(中時)