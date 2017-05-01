千萬存款16年沒動 竟遭彰銀行員盜領一空
一名民眾1998年間至彰化銀行存款977萬後從未動支，2014年欲提款時才發現款項已被盜領一空。彰銀內部調查發現，前蕭姓行員早在2003年間即利用人頭帳戶、電話轉帳等方式，將客戶千萬存款盜領一空。台北地檢署今依銀行法之銀行職員背信罪，起訴蕭男。
起訴指出，蕭姓男子1997年、24歲時開始擔任彰銀台北分行，負責收受存款業務，因此得知一名客戶1998年開戶並存入977萬元，除每半年的活期存款利息轉存，已長達5年未動支，因此心生歹念。
2003年間，蕭姓男子先是將被害客戶名稱變更為張姓男子，再以盜刻印鑑、偽造簽名等方式，開設林姓、施姓、金姓、蔡姓及黃姓等5名人頭帳戶，隨後陸續以電話轉帳、人頭互轉、臨櫃提款、ATM提款等方式，將千萬存款提領一空，部分用以支應信用卡費。
被害人直到2014年前往彰銀辦理臨櫃提款時，才驚覺千萬存款已不翼而飛。彰銀獲悉後展開內部調查，才發現是蕭姓員工所為，向北檢提出告訴。
(中時)
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