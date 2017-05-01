雙橡園國徽未移除 外交部：園區美化工程

外交部長李大維說明雙橡園國徽並未移除，只是園區造景美化工程。（黃世麒攝）

民進黨立委蔡適應認為，雙橡園的新造景讓人分不清楚到底是國徽還是黨徽。（黃世麒攝）

外交部長李大維1日在立法院表示，外交部並未移除雙橡園的青天白日國徽，而是駐美代表處配合春季進行園區美化工程，目前造景工程已初步完成。

民進黨立委蔡適應則質詢外交部長李大維。表示從外交部提供的照片來看，他實在分不清楚這到底是國徽還是黨徽。

(中時)