中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

雙橡園國徽未移除 外交部：園區美化工程

中時
雙橡園國徽未移除 外交部：園區美化工程
外交部長李大維說明雙橡園國徽並未移除，只是園區造景美化工程。（黃世麒攝）
雙橡園國徽未移除 外交部：園區美化工程
民進黨立委蔡適應認為，雙橡園的新造景讓人分不清楚到底是國徽還是黨徽。（黃世麒攝）

外交部長李大維1日在立法院表示，外交部並未移除雙橡園的青天白日國徽，而是駐美代表處配合春季進行園區美化工程，目前造景工程已初步完成。

民進黨立委蔡適應則質詢外交部長李大維。表示從外交部提供的照片來看，他實在分不清楚這到底是國徽還是黨徽。

(中時)

關鍵字：工程國徽外交部李大維外交部長
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。