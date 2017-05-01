強制道考今上路　桃園4人報考僅1人通過

劉姓民眾成為路考新制上路後，桃園首位考取駕照者，監理站特別準備小禮物恭喜。(蔡依珍翻攝)

劉姓民眾參加道路路考。(蔡依珍翻攝)

劉姓民眾參加道路路考。(蔡依珍翻攝)

汽車考照強制道路路考5月上路，桃園監理站因應新制，控管線上預約考照人數，一上午共有4位民眾報名，考前都信心滿滿，但1位筆試沒過、2位場考分別在倒車入庫、路邊停車被刷下來反倒是考前直說很緊張的37歲劉先生，順利闖進道考，通過測驗。

成功考取駕照的劉先生，開心表示道路駕駛考驗比場內考試簡單，但要非常注意安全，尤其要記得使用方向燈，否則一扣32分駕照就掰了。

桃園監理站長周景朗提醒，上車前要「蹲下去」注意四車輪胎檢測、車底有無異物，開車上路要繫安全帶，方向燈更要特別注意，一次忘了打方向燈就會扣32分，低於70分刷下來就不合格，碰到行人穿越道也要放慢讓道，養成良好的駕駛習慣，就能順利通過路考。

(中時)