51遊行 工鬥團體前往行政院抗議

抗議民眾在行政院大門貼上紙條表達立場。（趙雙傑攝）

工鬥團體前往行政院抗議。（趙雙傑攝）

已經苦行第19天的工鬥行腳隊伍，今日在參加51遊行進入凱達格蘭大道前，特別路過行政院，向林全院長、蔡英文總統要求，撤回現在修惡的勞保條例，提出新的、包含基本保障制度的版本。同時也要求蔡英文政府，記住過去的承諾，給勞工退休生活有尊嚴、國道案要履行協議。

(中時)