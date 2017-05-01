中市補助拍片取景，打造最適合拍片的城市

台中市府補助《只要我長大》電影，在國內外獲多項大獎。（盧金足攝）

台中市府透過影視拍片補助及相關配套措施扶植影視產業發展，為城市帶來文化及觀光經濟價值。（盧金足攝）

台中市府協助影視業者拍片取景，去年包括電影《一路順風》及電視劇《一把青》都榮獲大獎肯定，電影《只要我長大》更獲義大利Giffoni國際兒少影展及南韓富川奇幻影展獎項，成果豐碩。

此外，新聞局去年也以「動畫下鄉趣」為主題，規劃25場放映活動巡迴全市各區，推廣國內外優秀動畫作品，吸引超過1萬5千人次參與，反應熱烈。今年也會持續爭取預算，繼續舉行電影巡迴放映活動。

去年台中市政府影視委員會核定補助10件影視業者拍片取景案，透過單一協拍窗口的作品多達119部、協拍488件次。

新聞局表示，這些優質影片拍攝完成後陸續上映，不但獲得熱烈迴響，也拿下國內外影視大獎，並將台中市的美景帶到各地，讓更多人看見台中。此外，透過補助拍片也持續維持台中影視產業動能，再搭配未來中台灣影視基地的營運，將進一步促進台中影視產業快速發展。

在和平區環山部落拍攝取景超過80%的電影《只要我長大》，在新銳導演陳潔瑤執導及以台中市原住民生活為腳本故事下，獲得105年台北電影獎「百萬首獎」、「最佳劇情」、「最佳導演」、「最佳剪輯」及「最佳新演員」等5項大獎，更獲得義大利Giffoni國際兒少影展Premio CIAL per lambiente特別獎、南韓富川奇幻影展兒童評審團獎，好評不斷。

去年新聞局「台中電影放映季-動畫下鄉趣」影視放映活動，規劃一系列熱門動畫電影，包括《小小兵》、《腦筋急轉彎》、《動物方城市》及《小王子》等動畫片，在全市各區室內、戶外場地與民眾分享；期間也安排集章、抽獎、贈送零嘴點心等貼心小活動，並邀請影視人員暢談探討該場次電影的教育意義與文化內涵，希望進一步深化台中的電影風氣。

新聞局表示，透過影視拍片補助及相關配套措施扶植影視產業發展，不僅吸引眾多影視業者到台中市拍片取景，也為城市帶來文化及觀光經濟價值；再透過各區影視放映活動，讓看電影成為生活、藝術休閒的一部分，從產製端及消費端推廣並健全影視展業鏈，打造台中成為台灣最適合拍片的城市。

(中時)