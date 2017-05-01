高市工會團體訴求 總統府南辦首度被陳情

高市獨立總工會理事長張緒中(左)遞交陳情書，高市勞工局副局長李煥薰先代為收下，承諾會把勞團訴求儘速轉達相關部門。(劉宥廷攝)

總統府南部辦公室雖正式啟用，但並未刻意掛牌或裝修，府方也沒派專職人員長駐或設專責主任，面對開張後首場陳情。(劉宥廷攝)

高市獨立總工會、高市職業總工會等勞工團體在五一勞動節一早，到總統府南部辦公室陳情，提出勞動部南遷、高市帶頭零派遣等5大「翻轉台北、高雄風起」訴求，凸顯南北長期資源分配不均；而這也是府南辦今年3月設立後首度被陳情，行政院南部聯合服務中心、高市府先代辦受理。

約50名工會團體成員今早集結在高市府鳳山行政中心，要向位在行政中心內總統府南部辦公室陳情，府南辦雖正式啟用，但並未刻意掛牌或裝修，府方也沒派專職人員長駐或設專責主任，面對開張後首場陳情，高市勞工局副局長李煥薰承諾，會把勞團訴求儘速轉達相關部門。

高市獨立總工會理事長張緒中指出，翻轉台北的政策思維，鼓動南方分配正義思潮，將「疼惜勞工、尊嚴工作」口號，轉化成有溫度的制度，建構港都成為「勞動平權、終止派遣、產業民主」的台灣頭，5大訴求是展現改變從高雄開始的行動決心。

工會團體表示，訴求包括限期將勞動部南遷、在南部增設不當勞動行為裁決委員會、不分職業基礎年金地板16000元、上市公司設勞工董事、高市帶頭零派遣；希望相關單位1個月內提出回應，如果沒有合理說法或解決配套，揚言12月10日世界人權日會再重返府南部、並走上街頭。

(中時)