劉邦誠今天（5月1日）移送新北地檢署時對記者破口大罵。圖為昨天（4月30日）劉邦誠被警察上銬逮捕畫面。（資料照／鄧博仁攝）

與警駁火後棄械投降 劉邦誠遭移送飆罵記者

自稱已故桃園縣長劉邦友堂弟及天道盟太陽會總顧問的劉邦誠，昨天（4月30日）在新北市中和區興南夜市與警方激烈駁火，並持槍對峙長達近4小時，在警方與他高姓女友溫情勸說下棄械投降，警方漏夜拘提他旗下9名小弟，今天（5月1日）中午結束偵訊移送新北地檢署時，劉嫌見到大批媒體等候拍攝，對著媒體大罵「靠夭」，氣焰相當囂張。

警方調查，60歲的劉邦誠日前因涉多起販毒案，一審遭判刑18年，疑因此心生不滿，且去年11月間代人討債，事後侵吞100萬元債款拒絕歸還債權人，由旗下小弟與對方相約在新店區中央路談判並當街械鬥，雙方人馬被帶回碧潭派出所後，劉嫌又教唆小弟包圍派出所，甚至企圖衝進派出所毆打對方人馬，遭警方鎖定成立「后羿專案」跟監蒐證。

警方昨天前往劉嫌於基隆市西定路住處埋伏，劉嫌發現後一路從基隆、汐止逃往中和，並在興南夜市巷內與警方激烈駁火，劉嫌猛開20餘槍，警方還擊也開30槍，嚇壞不少民眾，警方動員上百名警力圍捕，最後由新北市警察局長胡木源、新店警分局偵查隊長陳嘉鵬及劉嫌高姓女友輪番溫情喊話、遞水後棄械投降，結束長達近4小時的對峙。

警方專案小組人員昨天不眠不休漏夜於新北、基隆及桃園陸續拘提涉及去年11月聚眾械鬥的9名小弟到案，包括劉嫌昨天棄械的槍彈，警方共起獲2把制式手槍、1把改裝手槍、170發子彈、1顆手榴彈及棍棒刀械與本票等，今天中午偵訊後，將劉邦誠等10人依組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並將劉嫌提報為治平對象。

劉嫌今天上午接受警方偵訊前，情緒仍相當激動，表示他無法接受被判刑18年，胞兄、胞妹及女友也前往陪伴，高姓女友更不斷安撫說：「你不要想不開，未來的日子我們還要一起走下去。」劉嫌情緒才逐漸平復，並配合警方偵訊。

但劉嫌在員警戒護下移送新北地檢署時，看到分局門口大批等候的媒體，表情開始凝重，當有媒體問及「你跟警方駁火是跟被判重刑有關嗎？」劉嫌竟嗆聲說：「靠夭！」警方為避免發生意外衝突，連忙示意劉嫌不要再說話，並加快腳步將他押解上偵防車移送。

(中時)