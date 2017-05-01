議員千金陳思宇 接任北市府副發言人
台北市政府發言人劉奕霆自1月由「扶正」擔任正發言人後，副發言人懸缺多時。劉奕霆今日表示，台北市長柯文哲已決定由秘書處媒體事務組陳思宇出任台北市政府副發言人。對此，陳思宇表示，自己會秉持著市長所說「Do the right thing 」，做好幕僚的事情。
陳思宇是台北市議員陳建銘的掌上明珠，台大國發所畢業後先在陳建銘辦公室當助理，後擔任北市觀傳局長簡余晏的機要秘書近兩年，去年底借調至媒體事務組。
劉奕霆表示，柯市長對於媒體服務的工作相當重視，也非常願意給予年輕人表現機會，今日確定由陳思宇出任副發言人一職，以襄助他對外發言工作。未來市府局處業務及重大政策發言分工，會在進行討論跟調整後對外說明，強化媒體服務的工作。
陳思宇表示，她本來在觀傳局的職務就是對外溝通協調，也謝謝長官願意給她機會，她一定會全力以赴。柯文哲過去經常「語出驚人」，擔任副發言人後是否會擔心？陳思宇說，年輕朋友喜歡與柯對話、講實話的一面，這也是柯市長的獨到見解，做好幕僚角色就是提供齊全的資訊。
不過，陳思宇也曾被媒體點名出選2018市議員選戰，出任副發言人會不會影響對未來的打算?陳思宇說，現在就是把自己的工作做好，以團隊為主。
(中時)
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