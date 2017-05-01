疑因男友提分手傷心過度 女生日墜樓亡

39歲李姓女子今（1）日凌晨2時許，疑因感情因素於樹林區住處墜樓，經搶救仍傷重不治。（吳堂靖翻攝）

39歲李姓女子今（1）日凌晨2時許，於樹林區住處頂樓一躍而下，鄰居聽到巨響開窗查看，發現女子倒臥血泊中，嚇得趕緊報警。警消獲報趕抵現場，緊急送醫搶救，李女仍因傷重不治。家屬表示李女有多次尋短紀錄，近日疑因感情因素，選在生日當天尋短，詳細原因仍待警方進一步釐清。

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(中時)