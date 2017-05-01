大樓冒白煙 警到場查獲疑似製毒原料

塑膠桶接出的鋁箔管冒出白煙。（楊明峰翻攝）

警方發現鹵水、通風設備、脫水機等設備，懷疑是製毒工廠。（楊明峰翻攝）

桃園市中壢區中央西路1處大樓12樓，1日上午7時許突然冒出大量白煙，民眾誤以為失火報案。消防隊獲報趕到破門時，發現屋中無人在家，現場有一塑膠桶接出的鋁箔管冒出白煙，現場無火苗。

警方發現，凌亂現場有鹵水、通風設備、脫水機等設備、原料，懷疑是藏身在大樓的製毒工廠，已派鑑識人員勘查原料以釐清。而無前科的侯姓房客，今年4月4日租屋入住後，每天都被人發現在大樓出入，但事發時卻不在家，警方掌握侯男身份與行蹤，已請他到案說明。

警方說，近來加強在頂樓、可疑空屋加強查緝，避免有製毒工廠隱身其中。

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(中時)