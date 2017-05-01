中市府協調74線施工壅塞，縮短工期降低衝擊

公路總局在台74線施工造成壅塞，台中市府主動協調中央縮短工期降低衝擊。（圖／台中市府提供）

交通部公路總局進行台74線伸縮縫更換維修工程，造成五權西路至朝馬路段交通壅塞，台中市府交通局邀集交通部公路總局研議改善方式，經協調後，公路總局將增派施工人力，加速工程進行，預計可較原定期程提前近一個月，於今年8月底完工。

交通部公路總局更換台74線自五權西路至朝馬路段的伸縮縫，工程原預計從4月17日持續至9月21日，採半半施工，施工時封閉一半車道，造成周邊路段交通壅塞。

市府希望減少日間施工尤其在尖峰時間的施工，移到夜間施工，降低交通衝擊；此外，市府交通局也先在上週主動增派義交至現場協助疏導交通。

交通局長王義川表示，公路總局在台74線橋上施工，將車流逕行引導至平面替代道路，但並未做好整體交通衝擊評估，造成市區平面道路壅塞。為解決問題，市府主動邀集高公局、公路總局等道路主管機關，研議改善方式，公路總局將增派施工人力、調整工序，以加速工程進度，預估將可提前至今年8月底前完工。

此外，在平面道路部分，交通局主動增派義交至現場協助疏導，並同步要求公路總局配合市府政策，加派受過專業訓練的義交，到現場協助指揮交通，紓解車流。

王義川強調，後續將進一步強化中央道路主管機關與市府聯合審查機制，全面掌握台中市境內高快速道路施工所造成之衝擊，並採取有效且完善的交通管制措施，降低民眾交通的不便。

(中時)