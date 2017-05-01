鄉鎮反底渣 李進勇：：雲林不可能什麼都不要

雲林縣長李進勇（中）強調，雲林不可能什麼都不要，以垃圾焚化回運底渣是不可迴避的。（許素惠攝）

雲林縣環保局長林長造指鄉鎮垃圾日減量成效不彰，只有林內達標，希望繼續努力。（許素惠攝）

古坑等鄉鎮配合縣府，暫時堆置底渣，鄉長黃意玲捧起底渣，向鄉民保證經檢測無毒。（許素惠攝）

「縣民必須體認，雲林不可能什麼都不要！」針對鄉鎮反底渣，雲林縣長李進勇上午強調，不管有如焚化爐，全國各縣市都有底渣暫置場，雲林不可能不要垃圾又不要底渣，他也呼籲六輕善盡環評承諾與責任，協助雲林處理垃圾。

六輕麥寮管理部副總陳文仰說，他們會盡力配合，也希望縣府和鄉鎮地方好好溝通。

雲林垃圾問題嚴重，每日約產生320公噸家戶垃圾，除台西、麥寮送六輕南亞焚化爐處理鄉力以及部分鄉鎮自行掩埋外，尚未210公噸要委由外縣市處理。去年11月起被要求焚化1公噸垃圾，得運回1.8公噸底渣，至今已運回5200公噸，目前暫置虎尾、古坑及口湖及轉運站等，也引起民眾汙染疑慮。

李進勇嚴正表示，縣民必需體認，雲林不可能什麼都不要，既不要垃圾，也不要底渣，全國沒有如此便宜的事，垃圾問題縣民必需共同承擔，沒有人能置身事外，運回底渣是無可避免的事，縣府會兼顧安全性，並爭取合理運回比例。

環保局長林長造指出，近來六輕協助處理縣內垃圾態度有鬆動跡象，因遭受地方民代壓力。因此，李進勇特地援引南亞在2007年六輕4期擴建環差報告，呼籲六輕應善盡環評承諾及責任，除了處理廠區及所在麥寮的垃圾外，有餘裕應協助處理雲林其他鄉鎮垃圾。

李進勇也說，環保署補助500萬元設置底渣堆置場，係經環保局評估、國有財產局提供土地，目前只在規階段，況且不論有無焚化爐，全國縣市都必需有底渣場，雲林不能例外，這是公民責任。

林長造並表示，今年元月力推垃圾減量，期在半年內達到日減100公噸，但截至3月31日止，各鄉鎮市日減不到10公噸，成效非常不好，其中只有林內焚化爐所在的林內鄉在2月就達標，日減2.2公噸，希望繼續努力。

(中時)