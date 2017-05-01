物理治療師高考 弘光科大生劉芷伶第4名

弘光科技大學物理治療系畢業生劉芷伶，拚出物理治療師高考全國第4名。（陳淑娥攝）

弘光科技大學物理治療系畢業生劉芷伶，大學時即確認要以物理治療師為志業。（陳淑娥攝）

弘光科技大學物理治療系劉芷伶，去年畢業後準備今年物理治療師高考，戒手機、刪臉書，全力以赴拚出第4名好成績，給學弟妹們帶來莫大鼓舞，系主任陳志鳴表示，「系上歷年來多位學生國考名列前10名，佳績贏過醫學名校考生！」

「第一次拚出國考第4名很意外！」在校成績中等的劉芷伶，畢業後擬訂國考讀書計畫，每一科複習三次以上，勤做考古題、檢討錯誤答案，並把大學上課時做的筆記拿出來複習，不滑手機、刪除臉書，她強調，「這些都太浪費時間。」

劉芷伶說，大學選系父母鼓勵念物治系，接觸課程後培養出興趣，大四到醫院實習，帶領她的物理治療師總是鼓勵說，「相信自己就可以做到！」讓她學習到很多實務技術，更確認要以物理治療師為志業；目前她已在衛福部醫院上班，將不斷補充相關醫療新知、增加專業技能，提供病患更好的服務。

弘光科大指出，今年第一次物理治療師高考率取率12.5%，物治系學生共25人錄取，劉芷伶、蒲秋妤分別考出全國第4及第9優異成績，給學弟妹們帶來莫大的鼓舞。

陳志鳴強調，去年美國money雜誌刊載最佳職業，物理治療師排名第14；台大資管系分析建構出具參考價值的科系，台大物治系為全國所有科系排名第8，勝過台大藥學系第11，在台灣考取物理治療師後就業薪資40K至50K。該系教學特色除物理治療專業本科外，亦提供長照、健康促進及科技輔助第二專長學習，出路相當廣，吸引很多學測成績上國立大學學生青睞。

教務長潘世尊表示，為吸引更多優秀學生就讀，該校104學年度開始祭出新生入學獎學金，依據學測、統測、技優、英檢等成績，分級發放10至40萬元獎學金，兩學年來共30名新生領取，光物治系就有10人，顯示該系真的很熱門，今年獎學金更提高至60萬元。

(中時)