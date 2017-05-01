七旬妻想離婚寺廟修行 夫要求支付生活費判離
年近80歲古姓老翁與妻結婚43年，古妻無法忍受丈夫生活習慣差、不負擔家計，離家20多年，還到寺廟修行，沒想到老翁又找上她索討生活費，一審判決離婚，老翁不服再上訴被駁回。
古妻不堪丈夫糾纏提離婚，她供稱，丈夫從年輕就不負擔家計、孩子都是她帶大，好不容易熬到孩子長大了，她到廟裡修行，為的就是了卻凡間痛苦，沒想到丈夫又找上她，讓她不得不訴請離婚，了卻這段孽緣。加上她已75歲，無收入，也無法再當丈夫的經濟來源。
古男不服，反控妻子「沒有權利要求離婚！」他說，年輕時曾負擔家計，買房登記妻名下，反而是妻子拋夫棄子到寺廟，而且他沒有將婚姻當成經濟來源籌碼，堅決不願離婚。
台中高分院審理時，法官傳兩人之子作證，證實父母感情不好、分居已久，而以前唸書時的學費都是向媽媽拿的，爸爸未負擔家計。法官因而駁回上訴。
(中時)
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