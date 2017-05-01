毒男行跡鬼祟 警查獲改造手槍

警方在車上起出改造手槍與子彈。（楊明峰翻攝）

38歲黃姓男子1日上午9時許開車停放在桃園市平鎮區龍南路旁，見到平鎮警分局龍岡所員警路過時，鬼祟躲回車上，被員警盤查時，車內被起出毒品殘渣袋，上膛的改造手槍及4發改造子彈，全案依毒品罪、槍砲罪嫌移送偵辦。

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(中時)