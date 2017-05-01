立院審年改法案 藍程序發言杯葛

國民黨立院黨團總召廖國棟（右）與民進黨團總召柯建銘（左）在主席台前交換意見。（黃世麒攝）

國民黨立委依序排隊登記，透過程序發言杯葛審查。（黃世麒攝）

國民黨立院黨團總召廖國棟（左）與擔任會議主席的民進黨立委段宜康（右）在主席台前交換意見。（黃世麒攝）

立法院司法及法制委員會1日審查攸關年金改革的《公務人員退休撫卹法》等草案，國民黨立委一早即透過程序發言杯葛審查。

(中時)