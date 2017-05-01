MLB》記者說了什麼？竟讓大都會教頭發怒

記者誤踩大都會總教練柯林斯的點，讓他瞬間變臉發怒。(截自推特)

大都會1日對戰國民時，先發投手「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)意外傷退，最後還以23比5慘敗，全隊上下已經有夠心煩，總教練柯林斯(Terry Collins)賽後受訪時，明顯心情沮喪，沒想到現場採訪記者哪壺不開提哪壺，竟提到柯林斯在雷神退場後在休息室面色凝重一事，讓柯林斯瞬間變臉，怒氣沖沖回他「你覺得呢？」

雷神此役首局就挨5安失5分，2上1出局後面對國民哈波(Bryce Harper)，動作有點不順的投出第4顆球，球雖進到好球帶，但下一秒就看到雷神手摸右側邊肌肉，面露痛苦神情，當下隨即退場，明天將進行核磁共振(MRI)檢查傷勢。到底出了甚麼事？柯林斯也不明白，直言雷神球速能飆到100英里(約160公里)，他也沒看出有任何異狀。

柯林斯當下面色已經很凝重，未料，此時卻有記者問柯林斯在雷神退場後，隨後於休息室看起來沮喪一事，問題來不及說完，柯林斯就暴氣回「你覺得呢?」、「你覺得怎麼樣?」頂回去，沒再多做回應。而就雷神的狀況，擔任捕手的芮維拉(Rene Rivera)也認為他的球很不錯，只是12天沒登板，才投得有些跌撞，同樣沒發現有異。

(中時電子報)