五一大遊行：要保障 反剝削

民眾高舉看板表達立場。（趙雙傑攝）

勞團五大訴求。（趙雙傑攝）

行動劇諷刺蔡英文吃勞工豆腐。（趙雙傑攝）

勞工以紙球丟向舞臺，表示要讓蔡政府滿臉豆花。（趙雙傑攝）

由台灣全國各工會、工運團體及社運團體等共同組成的「2017 五一行動聯盟」，1日發起五一勞動節遊行，提出要年金保障！反勞動剝削！等訴求。（陳信翰攝）

由台灣全國各工會、工運團體及社運團體等共同組成的「2017 五一行動聯盟」，1日發起五一勞動節遊行，提出要年金保障！反勞動剝削！等訴求。（陳信翰攝）

由台灣全國各工會、工運團體及社運團體等共同組成的「2017 五一行動聯盟」，1日發起五一勞動節遊行，提出要年金保障！反勞動剝削！等訴求。許多勞工團體中午在凱達格蘭大道集合，稍後即將出發，沿信義路向東行進，至資方團體「工商協進會」大樓，向資本家宣戰。

苦行第19天，工鬥行腳隊伍在參加51遊行進入凱達格蘭大道前，特別路過行政院，向林全院長、蔡英文總統要求，撤回現在修惡的勞保條例，提出新的、包含基本保障制度的版本。同時也要求蔡英文政府，記住過去的承諾，給勞工退休生活有尊嚴、國道案要履行協議。

(中時)