淪IS奴隸3年後 36名亞茲迪重獲自由
36名亞茲迪少數宗教成員3年前落入恐怖組織IS手中，淪為奴隸，聯合國30日表示，目前這36人已經重新獲得自由，他們被帶往伊拉克北部庫德族地區杜胡克市的聯合國中心安置。目前並不清楚這批人是自行逃離恐怖組織，或是被IS釋放而得以離開，但是聯合國方面拒絕透露更多消息，以免他們未來可能遭遇更多危險。
根據BBC報導指出，2014年恐怖組織IS佔領辛賈(Sinjar)北部城鎮，陸續殺害並奴役上千名亞茲迪人。儘管2015年庫德族自由鬥士武裝部隊重新奪回該地區，但是很多亞茲迪人仍被其他地區的恐怖組織俘虜，因為IS早已佔領伊拉克北部多數地區。
聯合國人道事務協調辦公室表示，這批重獲自由的36名亞茲迪包括被俘的男子、女子和兒童，他們2天前抵達杜胡克，並且在聯合國中心暫時安住。他們在那裡與家人重新團圓，獲得衣物、醫療和心理援助。婦女和兒童在指定的服務地點獲得照顧，並且可以接受更多專門治療。
伊拉克人道協調員Lise Grande表示，聯合國將盡一切所能幫助獲救的亞茲迪倖存者，因為這些婦女和兒童可能承受了難以想像的痛苦。
亞茲迪教是中東的一種獨特宗教，只佔庫德族的少數，因為大多數的庫德族人還是信奉伊斯蘭教，因此恐怖主義極端份子IS經常拿宗教當藉口，對少數宗教民族進行屠殺與迫害，迫使目前的亞茲迪人正處於滅族危險之中。
(中時電子報)
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