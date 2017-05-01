勞工苦行400公里 北上反勞保年改

萬人怒吼 51勞動節遊行(中天新聞提供)

抗議民眾在行政院大門貼上紙條表達立場。（趙雙傑攝）

工鬥團體前往行政院抗議。（趙雙傑攝）

工鬥團體4月13日從高雄勞工公園出發，透過行腳行動方式，踏過從南到北的行政區，向基層勞工宣傳年金基本保障的理念，歷經19天行走，1日先行在行政院前召開記者會，中午左右抵達終點凱道。(中央社)

不滿蔡英文政府勞保年金改革規畫，勞工團體展開為期19天苦行，從高雄徒步北上抗爭，強調勞工多繳、少領、延後退，退休老年生活失去保障，恐造就更多「下流老人」，今將抵達凱道與五一大遊行團體會合，同時「路過」行政院，要求撤回「修惡」版本重提。

由超過30個勞工團體組成的「工鬥」，自13日從高雄出發，展開為期19天苦行，要求政府履行承諾、制定讓全民有基本保障的年金政策；隊伍今抵達台北，徒步超過400公里，包括桃園市產業總工會顧問毛振飛、副理事長廖嘉泓、秘書葉瑾瑜等3人走完全程。

苦行發言人葉瑾瑜表示，每天都走8至10小時，不少人腳底起水泡，但沿途有不少民眾聲援比讚，甚至送點心、飲料打氣，全國各地工會也力挺，更加確定現行年改方案保障不足，如果勞工不站出來，爭取權益將更辛苦。

「勞工無人疼，只好自己拚！」廖嘉泓表示，五一勞動節卻無法慶祝，勞工必須再度走上街頭，舉步維艱，呼籲政府懸崖勒馬，為勞工與下一代著想；毛振飛也說，政府認為假日要全國一致，既然如此，年金保障也要一致。

工鬥指出，蔡英文總統選前曾當面允諾，年金政策「讓勞工有最低保障」，卻從去年砍7天國定假日開始，逐一跳票，勞工處境更加困難，藉由行腳展現爭取基本保障的決心，要求蔡英文政府兌現承諾，讓勞工退休生活有尊嚴。

工鬥指出，根據勞保局統計，退休勞工平均每月請領1萬7518元，農、漁保更僅7300元、國保3700元，遠遠不及政府評估至少3萬901元，按照現行年改版本，未來平均更將減至1.3萬元左右，多數人成為「年金弱勢」。

工鬥訴求，應建立年金基本保障，年滿65歲且社會保險達一定年資者，不分職業別，額度比照法定基本工資，並隨調漲而調整，相關財源由政府稅收支應，增加資本利得相關稅收。

隊伍今將前往凱道，參與勞工團體共同發起的五一大遊行，此前「路過」行政院，將「年金要基本保障」、「國道案履行協議」紙張貼上行政院大門，盼行政院長林全與蔡英文聽見勞工心聲，撤回勞保條例、並重提新版本。

(中時)