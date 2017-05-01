自稱「中國人」連累父母 劉樂妍嗆：有事衝我來
G奶女星劉樂妍近年到大陸發展，並頻自稱「是中國人」，引來正反兩面評論，連帶家人也受影響，這讓她氣得大罵：「有事麻煩衝我來，我一人做事一人當。」
劉樂妍媽媽經營一家江浙菜餐廳，不過自從女兒「中國人」言論後，網路上多了不少惡評，還有人直接到店裡找她爸媽麻煩，這讓劉樂妍氣不過，連發2則PO文表達不滿，「話是我說的，找我爸媽什麼意思？找我媽的店是什麼意思？有種來找我，我就怕你們沒種，不是個男人，只敢找我媽，你們是癟三。」
她更透露媽媽的店開了10幾年，因為服務好、食物真材實料，網路完全無負評，卻因為她被毀心血，，「只敢找我媽，你們真的是俗辣，她是無辜的，我再說一次，有事麻煩衝我來，我一人做事一人當。」
(中時電子報)
關鍵字：劉樂妍
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