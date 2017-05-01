張育成6轟炸裂 傲視東方聯盟

張育成只用了21場，就敲出6轟。(中央社資料照)

(14:10更新內文)21歲的張育成，今天在2A比賽又開轟了！效力印地安人2A的游擊手張育成，對金鶯之戰，在2局上轟出陽春彈、本季第6轟出爐，助球隊以11比2獲勝。張育成去年在高階1A敲出13轟，是旅美生涯最多，目前他在2A只用了21場、77打數就敲出6轟。

張育成今扛第5棒、先發游擊手，3打數敲1發全壘打，獲2次保送，跑回2分，打擊率提升至1成82，長打率高達5成06。目前他6轟在2A東方聯盟排第一，打點16排第5。張育成前天從打復健賽的金鶯終結者布瑞騰(Zach Britton)手中開轟，也是發陽春炮。

(中時電子報)