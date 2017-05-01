索羅門外交亮燈小英才出訪？ 李大維：仍是綠燈

總統蔡英文日前公開表示，希望七月將出訪索羅門群島。綠委王定宇今質詢指出，索國一直與我方關係不錯，但由總統親自提出較為罕見，「有無特殊外交訊號燈需要總統穩固？」外交部長李大維回應，「倒沒有」，表示應該是七月會參加索國當地紀念二次大戰儀式。

李大維備詢時表示，索羅門是我國在南太平洋邦交土地最大、人數最多國家，倒沒有特別出什麼事，目前外交燈號仍是綠燈；七月份有紀念二次世界大戰的儀式，但總統出訪在還準備好之前，都是採保密方式處理。

(中時)