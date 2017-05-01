前瞻計畫立院卡關 綠：在怎麼野蠻也不能夠阻擋建設

民進黨立委莊瑞雄（左起）、施義芳、王定宇呼籲國民黨團別再杯葛前瞻基礎建設計畫。（黃世麒攝）

民進黨立委莊瑞雄（左起）、施義芳、王定宇1日召開記者會，力挺政院的前瞻基礎建設計畫，要在野黨「再怎麼野蠻也不能夠阻擋建設」，呼籲別再杯葛議事，阻擋國家進步。

(中時)