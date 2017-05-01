辣媽晉升富婆！ Baby豪撒5.3億掃貨買豪宅
女星Angelababy（Baby）擁俏麗五官、讓她一出道後就備受矚目，近期與黃曉明生下愛的結晶，升格當媽的Baby產後火速瘦身復出，愛情、事業兩得意，被視為人生勝利組。而Baby今（1日）更傳出日前以母親名義，豪撒1.35億港幣（約5.3億新台幣）的天價，買下香港天匯豪宅。
辣媽Baby被港媒爆晉升富婆，在房市掃貨買豪宅，Baby日前以母親名義斥資1.35億港幣（約5.3億新台幣）買下香港超級豪宅，屋內不僅豪華，還可以俯瞰維多利亞港。由於Baby名下已持有貝沙灣物產，若用自己名義就必須支付15%印花稅，而Baby母親是以「首購」身分購屋，只須支付最低4.25%印花稅，立刻省約1400萬港幣。
Baby以天價購屋消息一出引發熱議，微博也有「Baby 亞洲第一豪宅高層」登上熱搜榜冠軍，不少網友怒轟Baby炫富，不過也有粉絲認為，Baby不僅把錢花在自己身上，並長期投入公益不遺餘力，不應過度解讀。
(中時電子報)
關鍵字：Angelababy、Baby
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